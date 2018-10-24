|in english
|ქართულად
|Главная
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Последние новости
- Выше ростом? Держись подальше! 2018-10-29 17:53
- Скунсовая обезьяна: загадка штата Флорида 2018-10-26 17:04
- Гениальность Леонардо да Винчи объяснили косоглазием 2018-10-25 18:20
-
-
- "Наследственный" инсульт можно предупредить 2018-10-25 16:43
- Горячая ванна - лучшее средство от депрессии 2018-10-24 23:09
Рыбаки поймали рыбу-"инопланетянина"24.10.2018 | 14:01
Недалеко от мексиканского Лос-Кабоса с борта туристического рыболовного судна поймали розовое опухшее существо, которое своим видом перепугало команду и туристов.
У необычного существа, пишет «Поплавок», которое корабельные фантазеры сразу выдали за пришельца с другой планеты, была рыхлая розовая кожа, три ряда мелких и острых зубов и жаберные щели на голове.
Когда эту тварь подняли на борт, все в первую минуту приняли ее за распухшего в воде утопленника, что сразу испортило настроение экипажу судна и туристам-рыболовам.
Все встало на свои места, когда судно пришвартовалось в местном порту и загадочное животное осмотрел ихтиолог. Он объяснил, что туристы-рыбаки поймали обыкновенную кошачьеголовую акулу.
Капитана судна доктор Пескадо - опытный моряк, но его сбил с толку лекизм, которым страдала акула. Это мутация, которая вызывает потерю пигментации кожи у животных.
Фото: youtube.com
Читайте также:
Американец умудрился сфотографировать Посейдона
Рыбаки отбили мальчика у акулы
Акула чуть не откусила рыбаку руку
Новосибирский рыбак поймал гигантского сазана
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все