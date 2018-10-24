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Рыбаки поймали рыбу-"инопланетянина"

24.10.2018  |  14:01
Рыбаки поймали розовое чудовище. 31040.jpeg

Недалеко от мексиканского Лос-Кабоса с борта туристического рыболовного судна поймали розовое опухшее существо, которое своим видом перепугало команду и туристов.

У необычного существа, пишет «Поплавок», которое корабельные фантазеры сразу выдали за пришельца с другой планеты, была рыхлая розовая кожа, три ряда мелких и острых зубов и жаберные щели на голове.

Когда эту тварь подняли на борт, все в первую минуту приняли ее за распухшего в воде утопленника, что сразу испортило настроение экипажу судна и туристам-рыболовам.

Все встало на свои места, когда судно пришвартовалось в местном порту и загадочное животное осмотрел ихтиолог. Он объяснил, что туристы-рыбаки поймали обыкновенную кошачьеголовую акулу.

Капитана судна доктор Пескадо - опытный моряк, но его сбил с толку лекизм, которым страдала акула. Это мутация, которая вызывает потерю пигментации кожи у животных.

Фото: youtube.com

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