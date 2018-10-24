Горячая ванна - лучшее средство от депрессии

24.10.2018 | 23:09

В результате исследований ученые Фрайбурского университета решили, что депрессию можно лечить при помощи горячей воды. Как выяснилось самая обычная вода помогает при лечении депрессивных состояний средней тяжести.



По информации GreatLove, прием горячей ванны с регулярностью два раза в неделю лечит депрессивные расстройства. Горячая вода воздействует эффективнее, чем физические нагрузки.



В исследовании немецких ученых принимали участие люди в среднем 45 лет. Клиническую картину их болезни можно было оценивать как состояние средней тяжести.

Фото: Моя Мадонна



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