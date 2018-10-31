Тыквенная диета очистит организм

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Тыквенная диета очистит организм31.10.2018 | 17:14
Рекомендации, касающиеся правильного выбора овоща, годного в пищу, и применения тыквенной диеты получены от специалистов Роскачества, сообщает pora.ru.
Вызревшие плоды отличаются тем, что их корка плотная и цельная, а хвостик тыквы должен быть подсохшим. Стоит избегать покупки овоща, разрезанного на половинки.
Калорийность продукта низкая: 100 грамм веса сырого плода измеряется 22 калориями, а такой же вес в тушеном виде имеет 24 ккал. В тыкве содержатся углеводы, витамины, клетчатка, белки, вытесняющие излишки воды из организма. Тыква рекомендуется на стол гипертоников, диабетиков, а также людей, страдающих заболеваниями пищеварительной системы.
Овощ хорошо подходит тем, кто собирается «разгрузиться», говорит диетолог. Полезно пить сок, выжатый из сырой тыквы. В салатах тыкву лучше сочетать с яблоками, морковкой и сельдереем.
Разгрузочная тыквенная диета проводится в течение 10-12 дней и не более. Противопоказано такое питание подросткам, беременным и кормящим женщинам.
Энергетическая ценность семечек продукта высокая: 550 ккал на 100 грамм. Это стоит учитывать при ежедневном подсчете калорий.
Фото: Польза и Вред.Ру
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