Сало снижает риск возникновения болезни Альцгеймера

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Сало снижает риск возникновения болезни Альцгеймера02.11.2018 | 17:08
Много лет ведутся нешуточные споры вокруг пользы и вреда сала. Продукт то запрещается к употреблению, то поощряется. Диетологи сначала твердили, что есть его нельзя, а теперь большинство убеждает, что именно сало помогает укрепить иммунную систему, сообщает pora.ru.
Ученые подтверждают пользу свиного сала для человеческого организма, так как продукт содержит в большом количестве питательные микроэлементы, полезные вещества и витамины. И это несмотря на его чрезвычайную жирность: в ста граммах содержится 89 процентов жира.
Но, оказывается, именно жир улучшает работоспособность головного мозга, что уменьшает шансы возникновения альцгеймеровской болезни. При умеренном употреблении белого лакомства снизятся и риски развития онкопатологий, чему будут активно способствовать многочисленные антиоксиданты, входящие в состав сала.
А главный компонент продукта - лецитин, оказывающий благотворное действие на функционирование системы сердца и сосудов.
Умеренно употребление предусматривает «безопасную» норму: 1-2 небольших кусочка в день вместе с черным хлебом и зеленью. Однако врачи запрещают сало людям, страдающим ожирением, сосудистыми нарушениями, атеросклерозом, имеющим патологии пищеварительного тракта и печени.
Фото: МедикФорум
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