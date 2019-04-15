Гороскоп удачи на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака

От удачи зависит многое в жизни человека. Предстоящая неделя преподнесет успех одним знакам Зодиака, а вот других оставит ни с чем.

Овен. Удача обойдет вас стороной, поэтому, нужно надеяться только на собственные силы. Апрель оказался совсем не таким месяцем, на который вы надеялись, но лучше всего переждать смутные времена.

Телец. Представители этого знака могут рассчитывать на удачу 18 и 20 числа, когда расположение планет будет особенно для них удачным. Постарайтесь именно на эти два дня запланировать самые важные дела, и тогда вам обязательно повезет.

Близнецы. Переменчивая неделя ждет Близнецов, которые в ее первую половину могут рассчитывать исключительно на свои силы или помощь друзей. Зато начиная с четверга Фортуна заглянет в их жизнь. Главное - это не упустить появившиеся возможности.

Рак. Если вы давно мечтали купить понравившуюся вещь, но до сих пор сомневались в целесообразности ее приобретения, то лучше всего это сделать 19 или 21 апреля. Все покупки, сделанные в эти дни, окажутся удачными.

Лев. Этому знаку Зодиака не стоит уповать на удачу до конца месяца. Более того, любые активные действия в любой сфере приведут к финансовым проблемам. Поэтому, лучше всего до наступления майских праздников затаиться и не предпринимать никаких действий.

Дева. Один из немногих зодиакальных знаков, которым повезет во всем в эти семь дней. За что бы не взялись Девы, успех им гарантирован. Наиболее удачными днями станут 17, 18, 20, 21 апреля. В эти дни небесные светила будут особенно благосклонны к этому знаку

Весы. Рожденным под созвездием Весов не стоит уповать на небеса и просить слишком много для себя. Планы на этой неделе не осуществятся, а время лучше посвятить любимым и близким людям. Может именно они подскажут вам, как привлечь удачу на свою сторону.

Скорпион. С понедельника по среду никаких значимых событий в жизни Скорпионов происходить не будет. А вот с четверга можно рассчитывать на то, что Фортуна повернется к ним лицом.

Стрелец. Если не везет, так во всем сразу, подумают Стрельцы ближе к выходным. Редко в их жизни бывает такое, чтобы сразу все запланированное на семь дней не сбылось. Однако, на этот раз все так и случится. Просто будьте к этому готовы.

Козерог. Отчасти в собственных неудачах виноваты вы сами. Ваш образ жизни не способен притягивать позитив, следовательно, и на удачу в делах надеяться не стоит. Может нужно пересмотреть свое мировоззрение и начать жизнь с чистого листа?

Водолей. Удача так переменчива. В справедливости данного изречения представители этого знака смогут убедиться на собственном примере, когда, казалось бы, вам удалось схватить за хвост Фортуну, но она все равно от вас ускользнет.

Рыбы. Неудачная неделя для родившихся под знаком Рыб будет обусловлена расположением планет, которое ничего хорошего для этого знака не сулит. Впрочем, черная полоса продлится недолго, уже на выходных в жизни Рыбок начнутся перемены в лучшую сторону.

Фото: qiologypro.com

