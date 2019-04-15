3 совета карьеристам

Сейчас все в мире меняется очень быстро, в том числе и рабочая обстановка. Имейте ввиду три вещи, которые вы можете сделать, чтобы быть уверенным в своей карьере и в своем будущем, советует MoneyTimes.ru.

Инвестируйте в себя

Полезно потратить часть своего личного времени на то, чтобы освоить новые навыки и быть в курсе инноваций в вашей отрасли. Если ваша компания предлагает образовательные программы, воспользуйтесь ими. Кроме прочего это покажет вашему руководству, что вы хотите развиваться и прилагаете усилия для этого.

Сами создайте работу, которую вы хотите выполнять

Названия должностей и связанная с ними ответственность меняются, воспользуйтесь этим в своих интересах. Если вы не удовлетворены своей работой, но другой должности нет, создайте ее. Предложите не только новую должность, но и ее подробное описание, объясните, как она соотносится с вашей текущей ролью, почему это будет полезно для компании, и, конечно, почему вы подходите для этой работы.

Проводите меньше времени в смартфоне

Мы тратим столько времени на телефоны, что что разучились разговаривать. Это большая потеря для навыка самопрезентации. Поставьте себе цель каждый день поговорить с кем-нибудь не меньше пяти минут. Сходите куда-нибудь после работы с коллегами. Такие встречи - отличный способ попрактиковаться в общении лицом к лицу.

Невозможно предвидеть, как будет выглядеть работа в будущем, поэтому важно хорошо подготовиться к тому, что может встретится на вашем пути.

Фото www.launch-marketing.com

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