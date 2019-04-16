Бороться с раком будет психотерапия

Группа ученых из Челябинского государственного университета во главе с ректором, доктором психологических наук, профессором Дианой Циринг будет изучать психологические факторы лечения онкобольных.

В составе группы исследователей психологи и врачи, в числе которых руководитель челябинского онкоцентра Андрей Важенин, а также ученые института психологии Российской академии наук.

Исследование рассчитано на за три года. Многолетняя практика психологической поддержки больных раком показала, что настрой на победу над болезнью является едва ли не более важным фактором, чем правильно подобранное лечение. Медикаментозное лечение работает только в том случае, если пациент готов бороться. Цель исследования заключается в том, чтобы выявить конкретные психологические особенности, помогающие больным бороться с болезнью и выживать.

На втором этапе ученые займутся специальными методиками, которые помогут пациентам сохранять силу духа и помогать врачам бороться за их жизнь. Цель психологов - выявить и научиться использовать внутренние ресурсы человека.

Многочисленные исследования причин онкологических заболеваний доказывают, что эмоциональное и интеллектуальное состояние влияют и на расположенность к болезням, включая рак, и на излечение. Ученые считают, что у онкозаболеваний психосоматическое происхождение. Поэтому в последнее время все больше внимания уделяется управлению психическими процессами пациентов. Считается даже, что влиянием на психику можно заставить организм выздороветь. Науке известны случаи самоизлечения от опухоли.

Фото hypnotherapyinsheffield.co.uk

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