Напряженный ритм жизни, вечная спешка негативно отражаются на психологическом комфорте современного человека. Одно из самых частых нарушений психики в последнее время - ипохондрия. С ее причинами и симптомами разбирался Medpulse.ru.

Ипохондрия - это расстройство психики, при котором человек пребывает в постоянном страхе заболеть чем-то опасным. Человек в постоянном напряжении ходит по врачам, если никакие проблемы со здоровьем не обнаруживаются, от этого он только сильнее нервничает.

В большинстве случаев к ипохондрии склонны люди с возбудимой нервной системой и повышенной тревожностью. Ипохондрия часто сопровождается депрессиями и паническими атаками. Это расстройство представляет собой результат включения защитных механизмов психики. Если у человека

есть действительные проблемы, но он не представляет, как с ними справиться, то он переключается на вымышленные беды, начинает искать в себе признаки смертельных заболеваний. Также установлено, что ипохондрия может развиться из нежелания человека брать на себя обязанности и не принимать серьезные решения.

В зависимости от тяжести заболевания с ипохондрией следует обратиться к психиатру или психотерапевта. Не исключено, что лечение обойдется без медикаментов, ограничившись одной психотерапией. Тем не менее ипохондрию ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, так как можно дождаться в самом деле какого-нибудь тяжелого заболевания психосоматического происхождения.

Фото economist.com

Читайте также

Ипохондрик страдает, когда болен и даже когда здоров

Ипохондрик. Мнимый ли больной?



С мнительностью нужно бороться юмором



Экстравагантный синдром Туретта, или как лечить невоспитанность