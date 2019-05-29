Если выражаться литературно и патетично, то каждый человек - это отдельная вселенная, в которой все живет по своим законам и понятиям. Именно по этой причине найти точки соприкосновения в понимании иногда бывает весьма непросто. Однако существуют способы находить общий язык с людьми вне зависимости от того, насколько разные у вас взгляды на жизнь.

Что необходимо прежде всего?

Уважение. Какими бы странными не казались вам жизненные предпочтения другого человека, нужно уметь отдавать им должное (разумеется, в адекватных пределах). Во время общения не стоит активно навязывать свою позицию, ведь у каждого человека она своя и имеет право на существование. Ваше мнение - не последняя инстанция, и об этом следует помнить.

Мы расскажем о пяти основных правилах, которые помогут найти общий язык с другими людьми.

Правило первое.

Никто не ценит пустую болтовню. Любое высказывание должно быть несколько раз обдумано, прежде чем быть произнесенным. Изливать на собеседника все, что есть у вас на уме, не стоит. Такой подход простителен с семьей и близкими друзьями, но никак не с коллегами по работе, знакомцами или же вовсе с только что встреченными людьми. Обдумывая свои изречения, есть также время, чтобы успокоиться и не высказывать свою позицию чересчур эмоционально.

Правило второе.

Если вы что-то пообещали, то вы обязаны это выполнить. Это одно из основных правил, на которых держится разумное человеческое общение. Никогда не следует обещать больше, чем вы можете дать.

Правило третье.

Следующему правилу тяжело следовать из-за чрезмерного стеснения многих людей. Однако если вы хотите сказать человеку нечто приятное и доброе - непременно скажите. Благодарите людей за их работу, неважно, насколько она квалифицированная, делайте комплименты, если действительно есть повод. Не расценивайте подобный подход как излишнюю мягкотелость и стремление всем угодить. Выражение собственного позитивного мнения всегда ценится, кроме того, видно, говорит ли это человек от души или же нет.

Правило четвертое.

В споре с другим человеком может возникнуть много ситуаций, однако следует признать, что вы не всегда бываете уверены в собственной правоте. В этом случае лучше признать это, а не стремиться доказать собеседнику его некомпетентность и несостоятельность в данном вопросе во что бы то ни стало.

Правило пятое.

Сложное правило, следовать которому многие учатся всю жизнь. Но даже если у вас плохо получается, нужно замечать это за собой и не оставлять попыток. Речь идет о неосуждении других людей. Это касается распространения сплетен и дурных слухов. Лучшим вариантом будет не включаться в подобные разговоры вовсе или же просто уходить.

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