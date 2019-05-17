Недавнее исследование, проведенное Американской психологической ассоциацией показало, что тема ДЕНЕГ для респондентов является основным источником стресса, который, в свою очередь, становится причиной заболеваний.

Был проведен сравнительный опрос людей с высокими уровнем стресса из-за долгов (так называемый долг-стресс) и тех, кто имел низкий уровень долгового стресса. Опрос установил следующее:

— У 27 % людей с высоким долг-стрессом были язвы или нарушения пищеварительного тракта, по сравнению с 8 % у людей с низким уровнем долг-стресса.

— 44% с высокими долг-стрессом были головные боли и мигрени, по сравнению с 4% с низким уровнем долгового стресса.

— 23% с высоким напряжением долга считали, что они страдают от депрессии, по сравнению с 4% с низким уровнем долгового стресса.

— Вероятность инфаркта у людей с высоким уровнем долг-стресса был вдвое больше, чем у людей с низким напряжением долга.

— На 65% больше людей с высоким уровнем долг-стресса страдает от мышечного напряжения или боли в пояснице, чем те, у кого низкий уровень долг-стресса.

Читайте также: Стресс лучше всего заболтать

Фото: fotowebcafe.ru