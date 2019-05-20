Женщины, которые обижались на своих мужчин за то, что те не хотят понимать их настроение, делали это совершенно напрасно.

К такому выводу пришли ученые из Эдинбурга. Опытным путем, при участии мужчин от 21 года до 52 лет, они установили, что мужскому мозгу сложно интерпретировать невербальные сигналы.

Участников исследования подключали к аппарату МРТ и показывали женские фотографии. Задача была — определить запечатленную эмоцию. Сканирование мозга показывало, что, пока человек думал над ответом, кровь приливала к области, "отвечающей" за эмоции. Это дало право ученым сделать вывод о том, что сложность "считывания настроения" обусловлена у представителей сильного пола физиологически.

Учитывая тот факт, что во время эксперимента у мужчин было много времени на оценку увиденного и принятия решения (чего не бывает в повседневной жизни), профессор Стивен Лоури, руководитель эксперимента, советует женщинам просто говорить о своих эмоциях. И тогда проблема непонимания исчезнет.

Читайте также:

Может ли женский мозг стать мужским?

Фото: allegralearning. com