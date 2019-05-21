Установлена связь между бессонницей и проблемами памяти
Согласно новому исследованию, проведенному в университете Конкордии, хроническое расстройство бессонницы, которое затрагивает примерно 10% взрослых, оказывает прямое негативное влияние на умственные процессы у людей старше 45 лет.
Диагноз "хроническая бессонница" ставится в том случае, если у человека проблема засыпания или пребывания в состоянии сна по крайней мере три ночи в неделю в течение более трех месяцев. Сопровождается она, как правило, дневной "вялостью", плохой концентрацией внимания и прочими "прелестями".
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По словам доктора Тхань Данг-вю, адъюнкт-профессора Университета Конкордии и научно-исследовательской кафедры сна, нейровизуализации и когнитивного здоровья университета и клинического адъюнкт-профессора кафедры неврологии в Университете Монреаля, целью исследования было определить точную связь между хронической бессонницей и когнитивными функциями, а также учесть возможное влияние других проблем со здоровьем.
В ходе анализа были изучены данные 28 485 участников в возрасте 45 лет из Канады. Каждый участник принадлежал к одной из трех групп:
- люди с хроническим расстройством бессонницы;
- люди с симптомами бессонницы, которые не жаловались на какое-либо влияние на их дневное функционирование;
- люди с нормальным качеством сна.
Все они заполнили анкеты и прошли физические обследования и нейропсихологические тесты для оценки различных когнитивных функций и качества их сна.
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Люди в группе хронической бессонницы показали значительно худшие результаты в тестах по сравнению с участниками из других двух групп.
На основании полученных данных специалисты уже приступили к разработке новых методов лечения расстройства сна и ее профилактику.
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Фото: omactiv. md