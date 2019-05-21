Проблемы со сном у подростков могут быть решены всего за одну неделю. Для этого нужно ограничить по вечерам «общение» с синими светоизлучающими экранами на телефонах и других гаджетах.

К такому выводу после серии экспериментов пришли ученые нидерландского Института нейробиологии.

"Подростки, проводящие много времени за устройствами с мерцающими экранами, чаще жалуются на сложности со сном," - сказал д-р Дирк Ян Стенверс из отдела эндокринологии и метаболизма, обосновывая выбор темы для своего исследования.

Ученым из его группы удалось выяснить, что воздействие излучения экранов компьютеров и смартфонов, напрямую влияет на циркадные часы мозга и производство мелатонина, гормона сна, что приводит, в конечном итоге, к нарушению времени и качества сна.

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Недостаток сна не только вызывает немедленные симптомы хронической усталости и невозможности сконцентрироваться там, где требуется внимание, а еще может увеличить риск возникновения более серьезных долгосрочных проблем со здоровьем: ожирения, диабета и болезней сердца.

Результаты исследования таковы: тем подросткам, кто больше четырех часов в день смотрит в экран гаджета, требуется в среднем на 30 минут больше времени, чтобы заснуть вечером и проснуться утром, чем тем, кто проводит смотрит в экран час в день.

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Фото: nationwidechildrens.org