«Совместимы ли растительные психотропы и беременность» - ответ на этот вопрос пытаются найти американские ученые.

Так называемы «легкие» наркотики (преимущественно растительного происхождения) по закону признаны легальными в США. Это ожидаемо привело к стремительному росту числа людей, их употребляющих несмотря на то, что медики продолжают говорить о вреде психотропов.

Очередное научное исследование воздействия каннабиса (обобщенное название психотропных продуктов из конопли - прим.ред.) начали специалисты Школы медицины университета Вашингтона.

Исследователи набирают 70 женщин в возрасте от 21 до 34 лет, которые находятся на сроке менее 13 недель беременности и употребляют каннабис, для изучения воздействия препарата на мозг младенцев.

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Зарегистрировавшись в проекте, они соглашаются, что их новорожденный будет проходить сканирование мозга МРТ в шесть месяцев, чтобы сравнить с мозгами младенцев, чьи мамы не употребляли каннабис, алкоголь или сигареты.

Авторы исследования уверены, что собрать «опытную группу» будет нетрудно, поскольку большинство женщин в США, где каннабис становится все более законным, считают, что марихуана не причиняет никакого вреда беременности. И даже используют препараты на его основе для борьбы с утренней тошнотой.

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"Это исследование нацелено на очень специфическую категорию женщин, которые используют марихуану во время беременности", - сказала в пресс-релизе совместный ведущий Автор Наталья Клейнханс, профессор радиологии.

Фото: diabethelp.org