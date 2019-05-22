В России не утихают споры по поводу увеличения пенсионного возраста. В качестве доказательства неправомочности принятого Правительством решения, противники реформы ссылаются на страны Запада. Как оказалось, зря.

Согласно опубликованному сегодня, 22 мая, исследованию, проведенному группой ученых из Великобритании, выход на пенсию может привести к резкому ухудшению здоровья.

Читайте также: Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет?

Согласно полученным в результате серии экспериментов данным, уход на пенсию увеличивает вероятность возникновения клинической депрессии на 40% и вероятность того, что по крайней мере одна болезнь будет диагностирована — на 60%. Вероятность начала приема лекарств также возрастает примерно на 60%. Люди, вышедшие на пенсию, на 40% реже, чем другие, описывают свое здоровье как очень хорошее или отличное.

"Исследование показало, — пишет газета Independet со ссылкой на британский Институт экономических вопросов, — что с выходом на пенсию могут пострадать как психическое, так и физическое здоровье. Поэтому правительство должно помочь людям работать дольше и повысить государственный пенсионный возраст".

Читайте также: Возраст счастья - это 16 и 70 лет

Фото: apa.org