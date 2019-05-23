Сложные или даже трагические ситуации наполняют человеческую жизнь смыслом куда больше, чем положительные. К такому выводу пришли ученые университета Миннесоты. Результаты проведенного ими исследования опубликовала журнал американский журнал «Современное мнение в психологии».

«То, что люди стремятся к положительному опыту и избегают отрицательного, - общеизвестная истина. В погоне за ней мы забываем, что желание жить в мире без горя и проблем - утопия, стремление к которой обедняет наше существование, лишая его смысла», - объясняет профессор Кэтлин Вос.

Читайте также: "Ошибка выживших": опыт проигравшего ценнее

В рамках своего исследования по определению роли негативного жизненного опыта для понимания смысла жизни, ученые сначала беседовали с людьми, которые недавно потеряли детей. Как оказалось, в первую очередь респонденты были сконцентрированы на том, чтобы осознать (принять) и объяснить трагедию.

Во вторую группу испытуемых вошли люди, чей опыт был менее травматичен. Например, пережившие потерю работы, серьезную болезнь близких и т.п.

Проделанная работа позволила сделать выводы о том, что понятие «счастье» для человека напрямую связано с удовлетворение потребностей и хорошим самочувствием. Человек способен испытывать его здесь и сейчас. Как правило неосознанно и без последующей рефлексии.

Негативный же опыт в нашем сознании прочно связывается с чувством по отношению к другим людям (переживание за них), озабоченностью о последствиях событий, размышления о причинах, т.е. рефлексией. И именно она приводит к поиску смысла.

«Наше исследование показало, что, хотя люди и не ценят негативный опыт, именно он стимулирует умственные процессы, которые придают смысл выстраивающимся цепочкам событий», - заключила Кэтлин Вос.

Читайте также: Избавляемся от страха неудачи

Фото: blog.goldenchild.ru