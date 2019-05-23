Исследователей из Ливерпульского университета, занимающихся изучением влияния социальных сетей на детей, много времени проводящих в Интернете, заинтересовал вопрос: какое влияние оказывают на аудиторию 8-11 лет популярные в стране блогеры. В частности, могут ли они формировать предпочтения в еде.

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Для участия в эксперименте пригласили 176 детей, которых разделили на 3 группы. Все они в течение определенного времени просматривали популярные каналы в Instagram. Различалась только их тематика.

У первой группы блогер увлекался нездоровой едой; у второй - наоборот, здоровой; третий о еде не говорил вообще.

В результате к концу срока исследования дети, входившие в 1 группу, стали есть на 32% больше сладостей и фастфуда, чем другие участники. А у ребят из 2 и 3 групп изменений в выборе еды не произошло.

Руководитель эксперимента, психолог Анна Кроутс, в статье, опубликованной в журнале Pediatrics, высказывает мнение, что стоит порекомендовать блогерам ограничить «круг рекламируемой еды, чтобы не ухудшать здоровье подрастающего поколения».

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Фото: m.mylove.ru