Ученые из Западноавстралийского университета обнародовали результаты проведенного ими исследования, тема которого чрезвычайно интересна для женской аудитории.

Можно ли по внешности, в частности - по лицу, определить: склонен ли мужчина к измене.

Эксперимент проводился в 2 этапа. Сначала 189 добровольцев ответили на простой вопрос: «Изменяли ли вы своим партнерам?»

Потом их фотографии показали 592 мужчин и 924 женщин, которые должны были дать им оценку по двум категориям -привлекательность и гипотетическая возможность измены. Более 14% респондентов интуитивно безошибочно, по фотографии, «вычислили» изменщиков.

«Большинство из нас судит о людях интуитивно, но интуиция - не появляется из воздуха. Она складывается из наблюдательности и жизненного опыта. Если говорить о статике, лицо напрямую связано с мозгом. Соответственно его склонности, стратегию поведения можно определить и на фотографии лица», - прокомментировал результаты эксперимента, проведенного коллегами психолог-физиогномист Артём Павлов.

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