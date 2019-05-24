Неоднозначный - с точки зрения среднестатистического обывателя - результат получили канадские ученые. В этот раз они заинтересовались, есть ли связь между уровнем образования матери, пренатальной депрессией, способом родов и продолжительностью сна ее ребенка.

В ходе ряда проведенных экспериментов было установлено, что дети, чьи матери не имеют диплома о высшем образовании или родившиеся с помощью кесарева сечения, спали в среднем на 23 минуты меньше, чем малыши, рожденные естественным путем и чьи мамы имеют университетское образование. При этом риск появления до и послеродовой депрессии у женщин «без образования» намного выше, чем у «дипломированных».

Весьма специфические, надо признать, выводы. Но, тем не менее, теперь это - научно доказанный факт.

Что же касается операции кесарева сечения, то стресс, который в этом случае испытывает мать, передается новорожденному через ее циркадные ритмы. Результат - снижение у ребенка уровня мелатонина (это гормон, «отвечающий» за сон). Т.е. такие дети хуже спят. Что, в свою очередь, напрямую влияет на рост, эмоциональное развитие и способности к обучению.

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Фото: newsbuzz.mirtesen.ru