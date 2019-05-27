Внешняя красота человека - один из факторов, влияющих на поведение. Поэтому ей посвящено огромное количество психологических и социологических исследований. Многие из них подтверждают теорию о том, что красивый человек по жизни находится в более выгодном положении перед остальными. Причем, во многих аспектах: и в работе, и в учебе, и в личном плане. У них даже, по статистике, рождается больше детей.

Ученые предполагают, что внешняя красота напрямую зависит от наследственности. Но гены, «отвечающие» за нее до сих пор не выявлены.

Восполнить этот пробел знаний решили ученые Медиссонского университета. В качестве отправной точки эксперимента им были взяты данные выборки из долгосрочного исследования университета Висконсина. В нем принимали участие свыше 10 тысяч выпускников этого учебного заведения, получивших диплом аж в 1957 году.

Перед 12 участниками нынешнего исследования ставилась задача оценить внешнюю привлекательность тех людей по фотографиям. «Оценщиками» выступили 6 женщин и 6 мужчин, родившихся, к слову, в том же 1957 году. Для оценок использовалась 11-балльная шкала.

На втором этапе в базу были добавлены генетические данные 4383 человек. Ученые провели полногеномный анализ ассоциаций с целью найти варианты различающихся на один нуклеотид генов, которые ассоциировались с внешней привлекательностью человека.

Цюнши Лу, руководивший исследованием, рассказывает, что они во время работы обнаружили негативную генетическую связь между красотой лица женщин, и вариантами генов, соединенных с индексом массы тела. У мужчин это оказалась корреляция привлекательности и уровня холестерина в крови. Кроме того, был обнаружен целый ряд подобных взаимосвязей.

Вывод ученых: «Не существует «главного гена», определяющего внешнюю привлекательность человека. Вероятно, она зависит от набора генетических компонентов, которые по отдельности оказывают слабый эффект...».