Хороший сон жизненно необходим подросткам, поскольку в это период жизни развиваются когнитивные навыки, формируются пожизненные поведенческие привычки.

Новейшие исследования показывают, что, тогда как подросткам необходимо от восьми до десяти часов сна в сутки, 73% спят значительно меньше.

Ученые из штата Пенн, выяснили, что на сон положительно влияют физические упражнения в течение дня, тогда как отсутствие активности провоцирует проблемы с засыпанием.

Было проведено недельное исследование, в ходе которого стало ясно, что, активные в течение дня подростки засыпают раньше, спят дольше и лучше ночью.

К примеру, за каждый дополнительный час умеренной и активной физической активности подростки засыпали на 18 минут раньше, спали на 10 минут дольше и имели примерно на 1% лучшее качество сна.

"Наше исследование показывает, что поощрение подростков проводить больше времени, тренируясь, в течение дня может помочь их здоровью сна позже той ночью, " - подчеркнул доктор Линдсей, руководитель исследования.

"Одна из сильных сторон этого исследования заключалась в использовании устройств для получения точных измерений сна и активности вместо того, чтобы спрашивать участников об их собственном поведении, которое иногда может быть искажено", - сказал Линдсей.

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Фото: mama-likes.ru