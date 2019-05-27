Исследователи из Стэнфорда сделали, на первый взгляд, курьезное открытие.

Они заявляют, что в мозг некоторых людей особым образом реагирует на картинки с... покемонами. Находится эта загадочная зона в затылочно-височной борозде - той части мозга, которая "отвечает" за зрение.

И есть она только у тех, кто в детские годы смотрел мультики и играл в игры про покемонов.

По словам Джесси Гомеса, руководителя исследования, изначально эксперимент затевался совсем не ради этих персонажей. "Меня интересовал вопрос о том, почему мозг определенным образом реагирует на слова и лица, и совсем не так на другие вещи, например, деревья или машины".

Ученый уже проводил раньше опыты на обезьянах и знал, что для образования в зрительной области категоризированных зон требуется воздействие в самом раннем возрасте.

Тогда, как рассказал Гомес, он вспомнил, что, будучи ребенком, часто играл в компьютерные игры про покемонов: «Их можно было "пройти", только если знать все об этих забавных существах, различать всю сотню персонажей., чтобы успешно пройти игру. . Если бы для этого не нашлось отдельной зоны, такое было бы невозможно», - говорит Джесси Гомес.

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