Ученые прояснили природу ночных кошмаров
Специалисты выяснили, отчего нам время от времени снятся плохие сны.
Группа учёных из Оксфорда изучила процесс возникновения ночных кошмаров и обнаружила, что причина их имеет неврологическую основу.
В рамках эксперимента у группы из 847 спящих добровольцев приборы фиксировали мозговую активность. Когда наступала фаза «быстрого сна» (именно в это время мы видим сны), участников будили и спрашивали, что они «видели» и какие чувства испытывали. Оказалось, что у тех, кто испытывал негативные эмоции или гнев, особую нейронную активность аппарат фиксировал в правой части лобной коры мозга.
Ученые посчитали, что именно эта зона и отвечает за возникновение ночных кошмаров.
Считается, что появляются они на фоне переживаний, усталости, стрессов или вследствие депрессии. В ходе же этого эксперимента удалось выяснить, что в список факторов, провоцирующих кошмарные сновидения, нужно внести еще и долгий - от 10 и больше часов - сон.
Читайте также: Что нам пытаются донести ночные кошмары
Фото: yle.fi/uutiset/osasto/