Ученые прояснили природу ночных кошмаров

Специалисты выяснили, отчего нам время от времени снятся плохие сны.

Группа учёных из Оксфорда изучила процесс возникновения ночных кошмаров и обнаружила, что причина их имеет неврологическую основу.

В рамках эксперимента у группы из 847 спящих добровольцев приборы фиксировали мозговую активность. Когда наступала фаза «быстрого сна» (именно в это время мы видим сны), участников будили и спрашивали, что они «видели» и какие чувства испытывали. Оказалось, что у тех, кто испытывал негативные эмоции или гнев, особую нейронную активность аппарат фиксировал в правой части лобной коры мозга.

Ученые посчитали, что именно эта зона и отвечает за возникновение ночных кошмаров.

Считается, что появляются они на фоне переживаний, усталости, стрессов или вследствие депрессии. В ходе же этого эксперимента удалось выяснить, что в список факторов, провоцирующих кошмарные сновидения, нужно внести еще и долгий - от 10 и больше часов - сон.

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