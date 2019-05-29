Нам часто в жизни приходится сталкиваться с людьми, не очень приятными. И тогда мы думаем: «У него отвратительный характер». А кто-то, в свою очередь, считает такими нас самих.

Однако, психологи утверждают, что не всегда в этом виноват характер. Чаще причина бывает в психических расстройствах.

Что же должно служить сигналом о необходимости обратиться за помощью?

Человек замкнут, молчалив, угрюм, «уходит в себя». Может быть груб. Будьте к нему терпимее - возможно он в шаге от депрессии.

Человек чем-то постоянно взволнован. Или подавлен и беспокоен. Это синдромы тревожности.

Для человека свойственны перепады настроения? То он в эйфории, то вдруг взрывается от гнева? Или часто выходит из себя по поводу и без? Не исключено, что у него пограничное расстройство психики.

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