Российские психологи подвели итоги многолетних наблюдений и составили список психотипов людей, которым, ввиду их особенностей крайне сложно преуспеть в работе, построить хорошую карьеру.

Ученые назвали 6 типов «неудачников»:

1. Сплетники. Слишком много времени тратят они на «промывание косточек» людям и обсуждение ненужной, по большому счету, информации.

2. Люди, боящиеся покинуть зону комфорта. Они не умеют приспосабливаться к переменам, не любят новаций.

3. Люди, боящиеся ответственности. Слишком буквально и дотошно выполняют они все инструкции и предписания. Во всех неудачах винят кого угодно, только не себя.

4. Высокомерные всезнайки. Будучи всегда абсолютно уверены в себе, они не умеют работать в команде.

5. Импульсивные люди. Малейший стресс или давление со стороны «взрывает» их. Вокруг них в коллективе распространяется всегда нервозность.

6. Карьеристы. Они готовы «идти по головам», что никак не соответствует укреплению рабочих связей.

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