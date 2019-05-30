Российские психологи провели серию экспериментов на тему взаимосвязи тактильных ощущений и эмоционального состояния. В частности, того, как прикосновения к различным поверхностям влияют на эмоции человека.

108 человек от 18 до 47 лет с завязанными глазами прикасались к различным предметам: кирпич, стекло, бархат, шелк, игрушка — лизун и другие (всего 21 материал). В их задачу входило оценить, как ощущения от прикосновения отражаются на эмоциональном фоне человека.

Как оказалось, мягкие поверхности в основном вызывают положительные эмоции, жесткие — отрицательные.

Но чаще текстуры, к которым участники прикасались, вызывали несколько эмоций. Так, например, металлическая губка для посуды — вызывала страх, злость и отвращение.

По результатам работы психологи составили базу текстур, соприкосновения с которыми у людей ассоциируются с радостью, страхом, удивлением, отвращением, злостью либо грустью.

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