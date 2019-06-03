"Хотите сохранить здоровье — присмотритесь к своему браку повнимательнее", — советуют после проведенного исследования психологи из Эдинбургского университета.

Они установили, что жизнь с супругом, который эмоционально закрыт и холоден — вредна и может нанести серьезный вред не только психическому, но и физиологическому состоянию.

Такой вывод основан на анализе данных о 1200 мужчин и женщин, наблюдения за которыми велись 20 лет.

На момент начала эксперимента (1995-96 год) все они состояли в отношениях — или в официальном, или в гражданском браке. Участников тогда просили рассказать, насколько, по их мнению, чуток их партнер: понимает ли их, ценит и заботится ли.

Раз в 10 лет испытуемых просили снова дать подобную оценку. А еще на протяжении всего периода наблюдения участники вели дневники, отмечая в них события, вызвавшие стресс, и испытанные в тот момент эмоции.

По окончании исследователи выяснили, что у людей, чьи супруги за годы, проведенные в браке, стали менее отзывчивыми и понимающими, был повышен риск ранней смерти — на 42%.

"Эмоциональная глухота супруга и невозможность поделиться с ним переживаниями, приводит к тому, что повышается нагрузка ежедневного стресса, отрицательные эмоции накапливаются, не получая разрядки. Итог — хронический невроз, который может привести к различным болезням", — говорится в отчете исследователей.

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