Психологи: не смотрит в глаза - не значит, что лжет

Группа психологов из Австралии опровергла утверждение, что «бегающие глаза» - признак того, что человек лжет. А также заявила, что важность зрительного контакта «глаза в глаза» при общении - это миф.

Учеными проведена серия экспериментов, во время которых добровольные «подопытные» при общении с людьми то смотрели пристально в глаза собеседнику, то на другую часть лица. Реакции фиксировались аппаратом. Затем другие участники (которые выступали в роли собеседников) оценивали качество общения и свою заинтересованность в разговоре.

Эксперимент показал, что даже когда зрительного контакта не было, участники все равно оставались заинтересованными в беседе.

«Взгляд в сторону лица уже создает иллюзию прямого контакта, а конкретную точку его направления люди обычно не замечают», - рассказали авторы проекта.

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Фото: medpulse.ru