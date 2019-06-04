Вопреки сложившемуся мнению, что люди в России мечтают жить большой семьей, когда под одной крышей собрано сразу несколько поколений, 62% жителей страны уверены, что 18 лет - оптимальный возраст для старта самостоятельности. И дети должны покидать «родное гнездо».

Таковы итоги очередного опроса, проведенного «Левада-Центром».

Кстати, психологи тоже называют именно 18-летний возраст временем «взросления». Начиная жить отдельно от родителей, молодой человек быстрее учится ответственности, самостоятельности. К тому же, это отличный стимул для выстраивания карьеры.

В противном случае, как подчеркивают специалисты, «возникает вероятность развития инфантильности, того, что человек так никогда и не повзрослеет психологически».

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Фото: yandex.ua/collections