Почему мы не помним своего детства

Британские ученые заявили, что им удалось точно определить, в каком возрасте человек забывает свое детство. Имеется в виду, что в определенный мозг перестает помнить события раннего периода жизни.

Над вопросом «стирания информации» или, как его еще называют, «детского сознания» бились давно. Но никак не удавалось понять, почему даже сильные эмоции, пережитые в детстве, взрослый человек воспринимает, как воспоминание о ком-то постороннем, не соотносит его со своим «я».

Психологи, совместно со специалистами в области детской психиатрии и нейробиологами, провели серию экспериментов, чтобы понять, как и почему происходит этот процесс.

Оказалось, что в 7 лет наш мозг начинает работать иначе, чем в более ранние годы. Поэтому многое «стирается» из памяти (но не совсем, а «загоняется» в подсознание), остаются лишь «обрывки» воспоминаний. Этот процесс называют «детским склерозом».

Нейробиологи утверждают, что причина этого процесса - существующие в мозге ограничения на «объем памяти». Таким образом организм просто освобождает в ней место.

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Фото: yandex.ua/collections