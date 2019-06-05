Ученые: надо учить детей быть щедрыми

Умные головы системы образования настаивают на том, что учить детей финансовой грамотности нужно с самого раннего детства. Но новое исследование, проведенное учеными из Аризоны, показывает, что один из самых ценных уроков, которые родители могут преподать своим детям о деньгах, - это то, как правильно их отдавать.

Эшли Лебарон, профессор школы семейных и потребительских наук Нортона в колледже сельского хозяйства и наук о жизни. руководитель эксперимента, утверждает, что финансовые привычки передаются в семье из поколения в поколение. И что дети узнают больше о финансах от своих родителей, чем из любых других источников.

Для своего исследования группа Лебарона опросила 115 участников, включая студентов колледжа, родителей и бабушек и дедушек, о том, что они узнали о деньгах от своих родителей. Представителей старшего поколения спрашивали, чему они учили своих детей по этой теме.

"Современные люди склонны думать больше с точки зрения сохранения бюджета и сбережений и тому подобного, поэтому было удивительно, что примерно 80% взрослых говорили со своими детьми о необходимости отдавать", - признался Лебарон.

Как оказалось, в основном, отдают деньги люди по 3 причинам:

Благотворительное пожертвование. Это включает денежные подарки религиозным или благотворительным организациям.

Акт доброты. Непосредственно нуждающимся людям: еда для бездомных, покупка рождественских подарков для детского дома и т.п.

Инвестиции в семью. Эта категория включает финансовые решения, принимаемые родителями в интересах своих детей или семьи. Например, записать ребенка на занятия спортом или музыкой, или спланировать семейный отдых.

С практической точки зрения, научить детей не только зарабатывать, но и отдавать деньги - хороший способ заложить финансовые основы, как бюджетирования, так экономии.

Оказывается, у некоторых участников - детей есть банки с деньгами, в одну из которых кладут те, которые они будут экономить, другая - для денег, которые будут тратить, еще одна для тех, что они отдадут.

"Люди, которые щедры, как правило, счастливее и имеют более здоровые отношения, поэтому это формирует не только отношения с финансами, но и будущее благополучие", - сказал Лебарон.

Исследователи также обнаружили, что так же, как родители могут влиять на финансовое поведение своих детей, так и дети могут влиять на своих родителей.

"Родители, бабушки и дедушки сообщают, что они осознают, что их дети учатся у них финансовым отношениям и ценностям, поэтому иногда они больше отдавали, потому что знали, что их дети наблюдают за ними, и они хотели подать этот хороший пример", - написано в отчетном докладе.

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Фото: school1alupka.ru



