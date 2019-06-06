Ученые из калифорнийского университета провели ряд экспериментов, чтобы выяснить, почему зрители близко к сердцу принимают судьбу персонажей кинофильмов.

Они утверждают, что смогли доказать существование феномена парасоциальных отношений, т.е. то, что «персонажи фильмов могут восприниматься как реальные люди. И чем больше симпатичен человеку персонаж, тем он кажется реалистичнее».

С просьбой прокомментировать выводы ученых журналисты GT обратились к Владимиру Файнзильбергу, доценту Института психоанализа, действительному члену Европейской и Российской профессиональной психотерапевтической лиги.

- Владимир Павлович, правда ли, что в то время, когда мы смотрим фильм, между нами и героем появляется некая эмоциональная «ниточка»?

- Безусловно, это так. Правда, я должен сразу оговориться, что это зависит от типа личности. Не всем это дано и не все попадают под влияние и эмоциональную зависимость от героев любимых произведений, а тем более, сериалов. Это достаточно небольшой процент людей, который зависит, я повторяю, от типа личности, от того, насколько человек вообще зависим от других людей, насколько важно мнение окружающих для него. То, что о нем думают другие, как на него смотрят.

И исходя из этого мы можем сделать вывод, что основная масса людей, которые попадают в такую зависимость, это люди, имеющие в своем характере определенные особенности истерического типа личности: зависимость от мнения окружающих, эгоцентричность. То есть они всегда оценивают свое поведение с точки зрения окружающих.

И обычно это люди, которые идут в шоу-бизнес, в актерскую среду, люди творческие. Человек с аналитическим складом ума, то есть близкий к математике, физике или иным точным наукам, реже всего попадает в такую зависимость.

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Ностальгия - не более чем иллюзия

Фото: medcentr-moskovia.ru/our-doctors