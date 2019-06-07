Причину плача малыша поймет искусственный интеллект

Американские ученые заявили, что ими создана новая система искусственного интеллекта (ИИ), которая умеет понимать, почему плачет ребенок.

Боль, голод, желание пообщаться с мамой - ни одна причина крика младенца, по замыслу разработчиков, не должна ускользнуть от ИИ.

Как рассказала Личуань Лю, директор Лаборатории цифровой обработки сигналов, хотя крик каждого ребенка индивидуален, все же причины его сходны. Этот факт позволяет «разделить» звук на аномальный (плач от боли) и нормальный (все остальные).

«Мы с помощью специальной аппаратуры проанализировали гигантский массив разнообразных звуковых сигналов, из которых состоит крик, - говорит профессор Лю. - Отличия между ними помечались определёнными маркерами. Затем, с их помощью, собрали информацию. И теперь можем почти со 100% уверенностью понимать, что хочет «сказать» своим криком малыш».

В перспективе новая разработка должна будет помогать родителям и, что самое главное, медикам при проведении клинических осмотров, сбора информации о болезни ребенка.

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Фото: medpulse.ru