Ученые из США, проведя 2-хмесячный эксперимент с участием 36 добровольцев, пришли к выводу, что спокойные прогулки на свежем воздухе: в парке или лесу эффективны для борьбы со стрессом.

Участники на протяжении 2 месяцев трижды в неделю гуляли по 10 и более минут. Перед прогулкой и после нее они сдавали на анализ слюну. Как показали результаты клинических исследований, уровень гормона кортизола и фермента альфа-амилазы (это показатели стресса) после нахождения на свежем воздухе заметно снижался.

Оптимальное время прогулки, по словам исследователей - до получаса.

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