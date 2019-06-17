Мелодия со звуком храпа – написана новая колыбельная

О пользе полноценного сна сегодня, наверное, не знает только тот, кто не хочет знать. Эту проблему всесторонне исследовали специалисты во всех областях науки о здоровье человека.

Изобретены чудо - приборы и разнообразные лекарства, помогающие засыпать. Помимо них мы используем разнообразные нетрадиционные методы и учения мудрецов Востока. Но проблема и не думает отступать: нам по-прежнему бывает сложно уснуть и как следует выспаться.

Свою лепту в борьбу с бессонницей внес певец Сайман Уэбб, совместно с PlayOJO, записали композицию, которая, как они уверяют, гарантированно быстро отправит человека в объятия Морфея. «Фишка» мелодии в том, что в нее включены звуки разнообразного храпа.

«Наша колыбельная - это медленная мелодия на низких ритмичных частотах. В нее органично «вплетены» звуки храпа. Не только человеческого, но и животных. А также ритмы дыхания и стук сердца. Длится композиция 40 минут.

Действие мелодии уже испытали на добровольцах - волонтерах. Ученые, проводившие апробацию нового метода засыпания, отмечают, что у людей, действительно, снижается мозговая активность, что является благоприятным фактором для сна.

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Фото: znaj.ua/ru