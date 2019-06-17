Почему в огромном количестве учреждений - по большей части государственных - возникает коррупция? Почему, несмотря на ужесточение законодательства, взяточничество процветает? Разобраться в тих вопросах попытались сотрудники Международного института системного анализа.

Объектами изучения стали те люди, власть которых основывается на социальном доверии. Свою задачу ученые видели в том, чтобы составить модель, фиксирующую поведенческую динамику людей «в системе».

В качестве инструмента была использована эволюционная теория игры. Таким образом исследователи надеялись выявить связь между тем, как количество случаев коррупции в государственных учреждениях влияет на уровень доверия к ним.

СПРАВКА GT: Теория игры - метод изучения выбора оптимальных стратегий. «Игра» - процесс, в котором две и более стороны борются за реализацию своих интересов. У каждой - своя цель и стратегия. Выигрыш или проигрыш зависит не только от умений игрока, но и от поведения противников (или соратников).

В процессе работы группы ученых (в числе которых есть и психологи) отслеживались случаи, когда чиновники, действуя в личных интересах, участвовали в коррупционных сделках; как реагировало общество на повышение государством уровня контроля за деятельностью учреждения, сотрудники которого оказались «нечисты на руку»; как скоро удавалось восстановить вотум доверия структуре.

Специалисты рассчитывают, что проводимая ими работа поможет выявить наиболее действенные методы при выявлении антикоррупционных мер. Закончить работу предполагается в предельно возможно сжатые сроки.

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