Британские психологи бьют тревогу: по их мнению, на мир надвигается эпидемия перфекционизма. Об исследовании, которое привело их к такому выводу, GT рассказывал ранее.

За комментариями наш корреспондент обратился к Виктории Юркевич, руководителю московского Городского ресурсного центра одаренности, профессору Московского городского психолого-педагогического университета.

- Слово «перфекционист» происходит от слова perfect «совершенный». Перфекционизм - это стремление к совершенству, это стремление к максимальному какому-то результату. Это и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что, вообще говоря, все великие мастера, художники, писатели, изобретатели были в каком-то смысле перфекционистами. Тот же Толстой. У него черновиков, по-моему, «Анны Карениной», штук шестнадцать.

Получается, перфекционизм - это неплохо, ведь человек должен, в каком-то смысле, стремиться к совершенству. Минус у «совершенства» тоже, конечно, есть. Ведь достичь его не всегда возможно. И человек начинает считать себя непродуктивным. Или бросает все силы на выполнение одного - единственного дела. К примеру, женщина, которая убирает квартиру, хочет хирургической стерильности, и у нее просто ни на что другое не остается времени: ни на воспитание детей, ни на работу, ни на себя - ни на что.

Почему перфекционистов становится больше? Ну, я не понимаю, откуда такое утверждение взято. По жизни я вижу, что люди совсем не страдают перфекционизмом. Во всяком случае, когда им что-то поручаешь: ни со своими студентами я никакого перфекционизма не вижу, ни с теми мастерами, которые ко мне приходят. Я вообще в жизни никогда перфекционистов и близко не видела.

Возможно, речь идет о перфекционизме в IT-сфере, в компьютерных всех этих технологиях. Вот там, действительно надо, чтобы программа работала идеально. Может, все перфекционисты за компьютерами сидят?

Возможно, у ученых в исследовании была специальная выборка молодых ребят-миллениалов (они же о них пишут в своей статье), которые, действительно, на компьютере могут в определенном смысле делать совершенную работу - программу сочинить или, понимаете, какие-то таблицы, какой-то анализ делать. Может быть, и больше их стало. Я еще раз говорю, все это зависит от сферы деятельности.

Авторы исследования, которое мы с Вами обсуждаем, утверждают, что на фоне перфекционизма возникает чувство разочарования, недовольство собой и неврозы, депрессии.

- Ну, это как раз объяснимо. Повторюсь: перфекционист хочет недостижимого. И, когда не получает, наступает разочарование. Со всеми вытекающими последствиями.

Читайте также: Психолог рассказал Pravda.Ru о запретных деньгах для детей

Фото: mirkultura.ru