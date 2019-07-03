Дорога в ЗАГС пройдет через кабинет психиатра

Избежать проблем с домашним насилием и иных семейных проблем психологического плана, по мнению депутата Заксобра Ленинградской области Владимира Петрова, может стать совместное посещение будущими супругами врача -психиатра.

Оригинальное предложение уже направлено народным избранником в Минздрав.

Как прокомментировал свое неожиданное (и весьма неоднозначное, с точки зрения простого обывателя) предложение сам Петров, на эту мысль его натолкнул случай с сестрами Хачатурян (они, напомним, убили своего отца, который, по их словам, был домашним тираном).

Депутат -единоросс говорит, что от подобного исхода не застрахована ни одна семья, в которой есть психически нездоровый человек. И выявить проблему или открыть глаза на ее серьезность и катастрофичность возможных последствий планирующему вступить в брак «с психом» человеку нужно до свадьбы, - уверен Владимир Петров.

Стоит отметить, что подобное предложение уже звучало от Зураба Кекелидзе, главного психиатра страны.

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Фото: actualnews.org