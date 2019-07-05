Психологи: почему люди становятся моржами

Зима. Трескучий мороз. Прорубь. И абсолютно с виду довольный жизнью человек погружается в ледяную воду.

У кого-то от этой картинки буквально мороз по коже продирает. Но с каждым годом поклонников у моржевания становится все больше. В чем причина? Психологи из Тюменского госуниверситета нашли ответ на этот вопрос.

Оказывается, зимнее плавание благотворно влияет на психологическое состояние человека.

Исследование, которое провели ученые, показало, что кратковременное воздействие холодом на организм даже неподготовленного человека снижает уровень тревожности.

«Тревога у нас чаще всего бывает бессознательной, - говорит Мария Богданова, один из авторов работы. - Человек испытывает недостаток коммуникации и приходит в клуб зимнего плавания прежде всего за тем, чтобы его восполнить. По крайней мер, большинство наших респондентов назвали именно эту причину. Такая вот оригинальная, на первый взгляд, защита от одиночества».

Но есть и еще одна причина. Как выяснили психологи, примерно через 30 минут после «омовения в проруби» у моржей снижаются все признаки психологических «неполадок»: холод просто вытесняет проблемы с помощью сильных эмоций, которые испытывает человек в момент погружения в ледяную воду. От тревожности и следа не остается.

Длительные же занятия моржеванием не только укрепляют выносливость организма, но и повышают познавательную активность и мотивацию к достижению успеха. «Волю к жизни пробуждают, - говорит Богданова. - Поэтому, мы уверены, что зимнее плавание - хороший способ избавления от стресса. Хотя, конечно, несколько специфический».

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