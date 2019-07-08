Как выработать в себе стрессоустойчивость

Что такое психологическая устойчивость? И почему травма и стресс могут оставить одного человека «шатающимся», в то время как кто-то другой проходит через те же проблемы, просто пожав плечами и улыбнувшись?

Исследователи южно-калифорнийского университета на протяжении многих лет занимаются изучением влияния жизненных невзгод на психику человека, пытаясь понять, как людям удается преуспевать в жизни, несмотря ни на что.

"Каждый человек имеет цель выживания, но большинство людей пытаются сделать качество своей жизни лучше, несмотря, вопреки или даже благодаря жизненным проблемам, - сказала Талида Арпавонг, доцент-исследователь школы геронтологии Леонарда Дэвиса в университете. - - Мы хотели посмотреть, кто преуспевает в этом, с точки зрения их эмоционального и когнитивного здоровья. И как они это делают."

Пристальное внимание ученых в этот раз было направлено людей, переживших серьезную психотравму. «Некоторые люди выходят из трагедии и ужаса с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), - говорят исследователи. - Другие хорошо оправляются от травм и даже процветают. Именно второе является нормой для человека со здоровой психикой».

Возвращение к нормальной жизни после пережитой травмы психологи называют упругостью (по аналогии с резиновым мячиком, который, встретив препятствие, отскакивает от него и продолжает движение, слегка изменив траекторию - прим.ред.GT). И чем более четко ставит перед собой цель человек, тем больше вероятность для него позитивного исхода.

«Снижение стресса включает в себя активацию так называемой парасимпатической нервной системы, - говорят ученые. - Оказавшись в стрессовой ситуации надо сделать долгий, медленный, глубокий вдох. Этот простой шаг может замедлить ваш пульс. Долгосрочные методы включают в себя начало практики медитации, а также практику внимательности, замедляя и замечая, что происходит вокруг вас. С воспитанием внимания и осознания настоящего момента человек становится спокойнее и меньше реагирует на стресс."

В конечном счете, самые стойкие люди - это те, кто морально хорошо подготовлен к травме. Они как правило ставят «неудачи в перспективу» (т.е. планируют дела с учетом возможных неприятностей), и проблемы не влияют на их долгосрочные цели.

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