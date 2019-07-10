«Алкоголь более вреден, чем об этом говорят», - заявляют исследователи из Оксфорда, которые проводили очередное исследование влияние спиртосодержащих напитков на человеческий организм.

Принято считать, что доза в 400 мл, например, вина в день - это нормально, и никаких негативных последствий с собой не несет. Однако, оказывается, что и от меньшего количества спиртного урон может быть весьма существенный.

В этот раз объектом пристального изучения стало пиво. Оно, по мнению ученых резко отрицательно влияет на мозг и ухудшает реакции.

Исследователи изучили данные о состоянии здоровья - физического и психического - 13 342 добровольцев 40 - 72 лет, регулярно в различных количествах, пивших пиво. Также в рамках научной работы все испытуемые проходили тестирование на выявление уровня когнитивных способностей.

Как оказалось, реакции тех, кто регулярно употреблял больше 200 мл пива в день, были более медленными. То есть, мозг их «тормозил», обрабатывая информацию.

Медики полагают, что, чем старше человек, тем ярче выражены для его организма отрицательные последствия приема алкоголя.

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Фото: ok.ru/yumornaya