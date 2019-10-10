Психология «Pokemon Go»

Если вы не находились ближайшие несколько лет на необитаемом острове, то с большой долей вероятности слышали про игру «Pokemon Go». Эта соревновательная игра, в которой нужно искать покемонов, ходя по улицам, сочетала возможности виртуальной реальности, коллекционирование, соревновательный дух - и набрала около 75 млн. загрузок по всему миру. Но почему вокруг игры возник такой ажиотаж - и что заставило людей выходить из домов и отправляться на поиски покемонов? Рассмотрим проект с точки зрения психологии.

Особенность 1: ностальгия

Покемоны, появившись на рынке мультсериалов в 90-е, просто взорвала его: после старта продаж игр серия уступала лишь «Марио». Анимационные проекты и различные игрушки только подстегнули интерес аудитории, так что и сегодня, спустя более 20 лет, серия все еще жива и развивается.

Именно наличие лояльной и достаточно большой аудитории, детство которой пришлось на пик «Покемономании», и помогло разработчикам игры «Pokemon Go» на старте: ностальгия оказывалась настолько сильной, что даже взрослые люди с упоением искали покемонов, гуляя и общаясь.

Особенность 2: дофамин go

Дофамин, называемый также «гормоном удовольствия», вырабатывается в ходе процессов, которые нам приятны. А что может быть приятнее, чем получение новых классных покемонов и победы в соревнованиях с друзьями? С точки зрения химии, игра может вызвать зависимость, стимулируя игрока снова и снова искать покемонов и развивать их. На данный момент в игре более 250 покемонов - чувствуете размах возможностей по их ловле?

Особенность 3: психология толпы

Социальное влияние - очень сильная вещь. Как только люди вокруг вас говорят о чем-то, вы не хотите это пропустить - так работает и «Pokemon Go». «Если в него играют 75 миллионов, то и мне, наверное, стоит», - примерно так приходят в игру многие новые игроки, зачастую вообще до этого не слышавшие о вселенной «Покемонов». Наиболее критично влияние толпы для людей, не имеющих по обсуждаемому вопросу своего мнения.

Особенность 4: добро пожаловать в иную реальность

Продукты и услуги, позволяющие нам отвлечься от ужасов реального мира (достаточно включить новости - весь ваш оптимизм испарится), позволяют сосредоточиться на чем-то интересном, созидательном и позитивном. Да, многие скажут, что это «всего лишь игра». Но ровно по той же причине люди смотрят футбол или бегают по вечерам: все это отвлекает нас от рутины и позволяет «разгрузить» голову. Так что вполне возможно, что игра стала первой «ласточкой» принципиально нового способа проводить время - как одному, так и в компании.

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Фото: news.yandex.ru