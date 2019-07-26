Как психология влияет на продолжительность жизни

Ученые из самых разных областей на протяжении многих лет занимаются исследованием причин, оказывающих влияние на длительность человеческой жизни. Подобные изыскания ведутся на всех континентах мира и порой поражают своими результатами.

Выделяют несколько факторов, оказывающих непосредственное влияние на продолжительность жизни человека. Стоит отметить, что зачастую факторы выступают в тесной взаимосвязи и практически неотделимы друг от друга.

1. Социальные: отношение к старикам в обществе, наличие медицинской помощи, продолжительность трудовой деятельности. Проживающие в развитых странах лидируют по количеству прожитых лет.

Долгие лета абхазцев рассматривают как результат привычки работать даже в самом преклонном возрасте.

2. Половые: в большинстве популяций женщины живут дольше мужчин. Причина тому - вредные привычки, более распространенные среди мужчин, склонность к ряду заболеваний, причем мужчины менее охотно обращаются к врачу, тяжелые производства.

3. Этнографические (связывают со сходными генотипами одного народа): сочетание природных, социальных и культурных предпосылок выдвигает на первый план японцев (81 год), шведов (80 лет), жителей Гонконга (82 года). В России это якуты и жители Кавказа.

4. Природные (экологические): максимальная продолжительность жизни не обязательно у жителей в странах с отличной экологией, но и связана с умением того или иного этноса приспосабливаться к условиям среды.

Интересно: документально зафиксированный максимальный возраст француженки Ж.Л.Кальман составил 122 года (для примера, первые люди жили в среднем 26 лет, древние греки - 29 лет).

5. Психологические. В последнее время ученые выдвигают на первый план именно личностные характеристики и особенности психики человека как основные факторы, влияющие на продолжительность жизни.

К психологическим относят механизмы борьбы со стрессом, проявляющиеся, например, в практикуемом обществом этикете, традиционных обычаях взаимопомощи.

Позитивные качества личности также являются залогом долголетия.

Исследование 1 здоровых граждан показало, что представители элиты, верхней ступени иерархии живут дольше. Пример: получившие Оскара в среднем живут на 5 лет дольше, чем их коллеги по цеху, которые награды не получили.

Доказано также, что чем меньше социальное неравенство в обществе, тем продолжительность жизни больше.

Психологический фактор находится в прямой зависимости от экономического состояния общества, уверенности в завтрашнем дне, уровне развития здравоохранения и состоянием экологии.

Исследование 2 показало, что дети "счастливого поколения" (рожденные в первой трети 20 века) имеют больше шансов на долгую жизнь. Это явление ученые связывают с отсутствием крупных экономических потрясений и экологических катастроф, даже военные годы не ухудшили данные показатели. Долгожительница-лидер Кальман, возможно, обязана этим лучшим годам.

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Фото: m.ustinka.kz