Женщины, много зарабатывающие, чаще страдают от депрессии

Американские психологи из иллинойского университета опубликовали результаты исследования, посвященного причинам возникновения депрессивных расстройств.

В ходе работы они проанализировали больше 3 тысяч специально разработанных анкет. Участниками исследования стали мужчины и женщины, родившиеся во второй половине 20 века.

Как говорится в отчетных документах, выяснился интересный факт: женщины, зарабатывающие больше своих мужей, намного чаще демонстрировали яркие проявления стресса и депрессии.

А вот у мужчин всё оказалось с точностью до наоборот. Если муж являлся главным добытчиком в семье, то уровень его психологического комфорта увеличивался прямо пропорционально зарплате.

Помимо этого факта, учёным удалось выяснить, что выход на пенсию, обусловленный необходимостью присматривать за внуками, практически не сказывался на психологическом состоянии женщин. А вот психологическое благополучие дедушек, решившихся на подобный шаг, очень сильно страдало. В результате чего они начинали ощущать депрессивный настрой или впадали в апатию.

Таким образом, подводят итог исследователи, риск возникновения депрессивного расстройства гораздо выше у людей, чьё поведение не соответствует принятым в обществе гендерным ролям. Скорее всего, такие мужчины и женщины считают, что их поведение в социуме воспринимается окружающими как неадекватное или негативное. Именно осознание этого факта и становится одной из причин возникновения депрессии у наших современников.

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Фото: yandex.com