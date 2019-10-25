Прогулка в парке повышает настроение не хуже любого праздника

Одно из исследований американских психологов было посвящено изучению факторов, влияющих на настроение человека.

Исследователи выяснили, что прогулки на свежем воздухе - на природе или в парке - могут принести людям не меньшую радость, чем масштабные праздники.

Ученые отмечают, что чем больше растительности окружает человека, тем сильнее повышается его настроение. Специалисты провели соответствующий эксперимент, который показал, что после посещения парка люди произносят гораздо больше положительных слов. К тому же приподнятое настроение сохраняется, как минимум, в течение четырех часов.

Проведя анализ нескольких сотен постов в социальных сетях, оставленных людьми, посетивших парки Сан-Франциско, психологи выяснили, что получаемое удовлетворение от прогулок можно сравнить с приподнятым настроением во время Рождества или какого-то очень личного праздника.

Поэтому психологи настоятельно рекомендуют людям чаще посещать зоны с густой растительностью.

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Фото: jaay.ru