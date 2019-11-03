Мы склонны перенимать эмоции видеоблогеров

В чем секрет популярности современных видеоблогеров? В хорошем контенте? В интересной подаче? Отчасти да, но основная «фишка» - это эмоции. Ученые из Тилбургского университета (Нидерланды) провели исследования вопроса связи эмоций блогера и зрителя и утверждают: мы действительно склонны перенимать их. Как это работает?

«Мы ищем тех, кто разделяет наши эмоции»

Группа ученых изучила более 2000 различных каналов на платформе YouTube - одном из самых популярных развлекательных видеохостингов. По данным Mediascope, в России видео на YouTube смотрят 80% населения от 18 до 44 лет. И первый из выводов, который сделали специалисты - мы сами склонны искать тот контент, который отражает наши эмоции.

«Наша работа - напоминание о том, что все люди, с которыми мы пересекаемся в интернете, так или иначе влияют на наши эмоции. Логично, что счастливые или агрессивные люди также делают нас счастливее или агрессивнее», - отмечает Ханнес Розенбуш, ведущий автор проекта.

Ученые пишут, что такая особенность нашей психики называется «эмоциональным заражением», что и объясняет, почему мы ищем контент именно под свои эмоциональные интересы - нам интересны люди со схожими взглядами.

Эмоции и опыт: тестируем влоги

Ежедневно на YouTube просматривается почти пять миллиардов видеороликов. Чтобы выделить те, которые лучше всего подойдут для исследования, ученые оценили их по типу подачи контента и выбрали влоги. Влоги - это видео, в которых авторы делятся своим опытом или переживаниями, показывают эмоции наиболее ярко.

Чтобы проверить, что именно испытывают люди после просмотра видео на выбранных каналах, ученые сначала провели тщательный анализ слов и эмоций для каждого видео. Также была проведена оценка эмоций в комментариях. В итоге исследователи нашли прямую связь: если автор видео показывает положительный настрой, то и комментарии будут по большей части положительны, как и наоборот.

«Сегодняшняя социальная жизнь смещается в онлайн. Но это не значит, что мы станем как-то по-другому оценивать свои эмоции: на них влияют все те же психологические процессы, что и всегда. И влияние блогера на эмоции своей аудитории - это многосоставной аспект, который включает в себя также симпатию, сочувствие и прочие факторы. Это сложная система», - отмечает Розенбуш.

Ранее другие группы ученых проводили исследования касательно того, как блогеры рекламируют тот или иной продукт, и обнаружили, что постоянная аудитория канала будет охотно покупать даже потенциально вредные вещи, если их советует любимый блогер. Ученые предостерегают: это может негативно влиять на детскую аудиторию, которая не еще не выработала «сопротивляемость» к такой рекламе.

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Фото:introvertedbadass.com



