Как возраст влияет на самолюбие нарциссов

Нарциссизм не очень хорош в любом возрасте, но результаты новых исследований показывают: когда человек за 40, нарциссизм практически исчезает. Все зависит от карьеры и отношений, но в целом тенденция явная, отметили специалисты Университета Иллинойса.

Нарциссизм проходит с возрастом?

«Результаты нашей работы должны успокоить людей. Да, молодые люди часто склонны вести себя как нарциссы, но со временем большинство из них отворачивается от такого поведения. Это личностная черта, для которой характерно самоощущение себя более умным, красивым и успешным, чем другие», - пишет руководитель исследования Брент Робертс, профессор психологии в Университете Иллинойса.

Для исследования учены собрали группу из 237 добровольцев, для каждого из которых уровень нарциссизма был оценен в 18 и в 41. И результаты показали, что только у 3% нарциссизм прогрессировал, а сохранивших тот же уровень нарциссизма за 23 года и вовсе были единицы. Большинство участников от нарциссизма «излечились», однако специалисты отметили, что на каждом этапе жизни нарциссизм каким-то из своих аспектов сильно влиял на жизнь испытуемых.

Как нарциссизм влияет на человека

«Мы выявили ряд интересных фактов. Например, для более тщеславных 18-летних испытуемых характерны браки и отношения, которые заканчиваются расставанием и отличаются нестабильностью. Но они же сообщили о лучших показателях здоровья в 41 год.

Также оказалось, что лидерский аспект нарциссизма с возрастом не развивается. При этом мы знаем, что самоуверенность, которая не является компонентом нарциссизма, имеет свойство расти с возрастом. Это приводит нас к двум идеям: либо мы неверно понимали природу лидерства у нарциссов, либо прошлые исследования этого вопроса неверны», - комментирует итоги работы Робертс.

Выяснили ученые и то, что тщеславие напрямую зависело от происходящего в жизни испытуемых. Чем более серьезные люди заводили отношения, тем меньше оказывалось их тщеславие. Уменьшалось оно и у тех, кто заводил детей, а также испытывал много негатива. И конечно, у нарциссов оказался высокий уровень карьерных ожиданий: самовлюбленная молодежь с большей вероятностью считает, что окажется на руководящих постах через 23 года. По их мнению, высокомерные и эгоистичные люди чаще оказываются «награждены» такими должностями.

Соавтор работы Эмили Грижалва добавляет, что для нарциссов, у которых в подчинении есть другие люди, снижение нарциссизма с возрастом происходит медленнее. «Это означает, что руководящие позиции могут поддерживать уровень нарциссизма», - сообщила она.

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Фото:inter-nauka.com