Оптимисты живут дольше

Тот, кто оптимистично относится к жизни, имеет большие шансы дожить до глубокой старости.

Оптимизм - это психологическое свойство, характеризующееся как общее ожидание того, что произойдет что-то хорошее, или убеждение в том, что будущее будет благоприятным, поскольку можно контролировать важные результаты.

Оптимисты более довольны жизнью, чем пессимисты и эта положительная установка полезна для их здоровья. Ученые обнаружили, что более оптимистичные люди реже страдают от хронических заболеваний и реже умирают преждевременно. Они лучше противостоят простуде и имеют меньший риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также оптимисты в среднем живут дольше, чем негативно настроенные лица. Они чаще достигают почтенного возраста и празднуют свой восемьдесят пятый день рождения. Но детали того, как продолжительность жизни коррелирует с позитивным мышлением, все еще остаются невыясненными.

Что это означает для продолжительности жизни?

Левина Ли из Медицинской школы при Бостонском университете и ее коллеги, проанализировали данные двух долгосрочных исследований: первая группа - женщины от 58 до 86 лет, вторая группа - мужчины от 41 до 90 лет.

Обе группы сначала протестировали, проверив таким образом их отношение к жизни (оптимизм или пессимизм), потом провели полное медобследование, определили, есть ли важные для состояния привычки в питании, отношение к курению и алкоголю.

Годами команда Ли документировала, кто, когда и в каком возрасте умер. Проявилась ли связь между уровнем оптимизма и достигнутым возрастом? Анализы показали: оптимисты жили дольше и чаще достигали особенно почтенного возраста. Конкретное оценивание продемонстрировало, что оптимистичные мужчины и женщины в среднем живут на 11-15% дольше, чем те лица, которые демонстрировали меньше оптимизма. У них также была выше вероятность дожить до своего 85 дня рождения - на 50-70%.

То есть, результаты показывают, что оптимизм может быть важным психосоциальным ресурсом для продления жизни пожилых людей.

Как именно позитивное отношение к жизни помогает в процессе старения, еще не выяснено. Вероятно, оно коррелирует с уровнем стресса. Ведь хронический стресс и связанный с этим выброс гормона стресса могут способствовать развитию болезней и возрастных явлений. Кроме того, оптимистическое отношение формирует определенный тип поведения. Например, подвижность.

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