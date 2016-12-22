Нино Бурджанадзе попросила Москву облегчить порядок въезда в РФ для грузинских граждан.

10.07.2015 | 14:47

Экс-спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия" Нино Бурджанадзе обратилась к российским властям с просьбой отменить визовый режим с Грузией во время своей последней поездки в российскую столицу.

По словам Бурджанадзе, в Москве к этой просьбе отнеслись благосклонно, хотя о полной отмене визового режима для жителей Грузии говорить рано, возможно, что будут упрошены правила въезда в РФ некоторым категориям граждан, сообщает Правда.Ру.

Напомним, что в 2013 году Россия уже упрощала визовых режим для ряда въезжающих в страну жителей Грузии, в частности, для тех, у кого есть родственники среди россиян, предпринимателям и деятелям искусства. Однако, глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил в том же году Тбилиси, что Москва в обозримом будущем не планирует полностью отменять визы для грузинских граждан.