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Нино Бурджанадзе попросила Москву облегчить порядок въезда в РФ для грузинских граждан.10.07.2015 | 14:47
Экс-спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия" Нино Бурджанадзе обратилась к российским властям с просьбой отменить визовый режим с Грузией во время своей последней поездки в российскую столицу.
По словам Бурджанадзе, в Москве к этой просьбе отнеслись благосклонно, хотя о полной отмене визового режима для жителей Грузии говорить рано, возможно, что будут упрошены правила въезда в РФ некоторым категориям граждан, сообщает Правда.Ру.
Напомним, что в 2013 году Россия уже упрощала визовых режим для ряда въезжающих в страну жителей Грузии, в частности, для тех, у кого есть родственники среди россиян, предпринимателям и деятелям искусства. Однако, глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил в том же году Тбилиси, что Москва в обозримом будущем не планирует полностью отменять визы для грузинских граждан.
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