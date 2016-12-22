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Грузинская прокуратура сообщила, что первый президент страны был убит

17.07.2015  |  18:05

Следственные органы Грузии снова взялись за дело  о гибели  первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа.

Дело переквалифицировано на статью "убийство", по мнению следователей, все указывает именно на насильственную смерть политика, а не на самоубийство, хотя последней версии грузинские власти придерживались на протяжении более 20 лет, прошедших с момента гибели Гамсахурдиа. 

 Генеральная  прокуратура Грузии сообщает, что новое расследование начато несколько месяцев назад,  следователи успели опросить семью погибшего, изучить место его смерти и провести ряд других следственных действий, передает Правда.Ру.  

Прокуратура пришла к выводу, что расследование 1994 года было проведено небрежно и не открыло истинной причины смерти первого президента страны.

Звиад  Гамсахурдиа погиб в конце 1993 года, в 1994 году было начато расследование, в результате которого было объявлено, что политик совершил суицид.  

 


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